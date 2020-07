PALERMO – L’assessorato alla Cittadinanza sociale del comune e il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Palermo hanno siglato un accordo per la gestione in sicurezza dei centri estivi per bambini e adolescenti in città nella fase 2 dell’emergenza da Covid-19.

Ad oggi sono circa 130 le strutture che hanno comunicato l’avvio di attività. Il dipartimento di prevenzione dell’Asp si occuperà di effettuare sopralluoghi congiunti di concerto con la polizia municipale e/o altri uffici del comune, con modalità a campione e concordando preventivamente un calendario, per verificare gli aspetti igienico sanitari delle strutture.

La durata di questi controlli coincide con i tempi di attivazione e conclusione delle attività dei centri estivi. “Una importante sinergia fra istituzioni – affermano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Giuseppe Mattina – per la tutela della salute di tutti, soprattutto dei più piccoli”. “Una decisione condivisa che conferma – sottolineano dalla direzione dell’Asp – sia la fattiva collaborazione tra l’Azienda sanitaria e l’amministrazione comunale, sia l’impegno a fare rispettare le regole per garantire, primariamente, dopo il periodo di isolamento appena concluso, il diritto dei bambini e degli adolescenti al proprio benessere”.