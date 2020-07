La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento sottoscritto da tutti i capigruppo in commissione e a prima firma Giorgia Meloni, che crea un fondo ad hoc per gli aumenti degli assegni agli invalidi al 100%. A tal fine viene previsto un fondo con uno stanziamento di 46 milioni di euro per il 2020. Adesso il testo passerà all’esame dell’Aula, dove già lunedì dovrebbe arrivare la fiducia. Tra le novità, anche il congedo genitori fino al 31 agosto e l’emendamento che limita i cosiddetti ‘superpoteri’ e una modifica al reddito di emergenza. L’aumento delle pensioni arriverebbe a 514 euro.

“Approvato emendamento di Fratelli d’Italia per adeguare le pensioni di invalidità oggi vergognosamente ferme a 285 euro anche per gli invalidi totali – scrive Meloni su Facebook -. Grazie alla nostra insistenza tutte le forze politiche hanno accettato di sostenere e sottoscrivere il nostro emendamento per istituire un apposito fondo nel decreto Rilancio che il Governo dovrà utilizzare (e alimentare) per portare le pensioni degli invalidi totali ad almeno 516 euro. Non abbasseremo la guardia finché questa battaglia di civiltà non sarà tramutata dal Governo in atti concreti”.