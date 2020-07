MESSINA – “Non sono innamorato né dei sondaggi nè delle classifiche, ma della cosiddetta politica del fare e dei risultati. Ovvio è meglio essere al secondo posto come città e dobbiamo esserne orgogliosi, che essere all’ultimo posto come purtroppo è capitato al mio collega di Palermo”. A dirlo il sindaco di Messina, Cateno De Luca, stamani al Comune commentando al classifica di gradimento dei sindaci pubblicata dal Sole 24 ore che lo vede in seconda posizione.

“Mi fa piacere certamente – prosegue – ma io non governo secondo quelli che sono gli umori della gente e soprattutto quando decido di fare qualcosa non mi pongo il limite di quante ire mi attiro o antipatie suscito, perché le cose che si devono fare è bene portarle a termine”. “Tra queste – prosegue De Luca – abbiamo presentato oggi un sistema di monitoraggio procedurale sui finanziamenti di bilancio ed extra bilancio, una banca dati che controllerà tutto e da oggi chi sbaglia dovrà pagare. Un sistema che tenterà di contrastare il cancro della burocrazia permettendo un controllo dello stato di avanzamento dei lavori dei vari appalti, una metodologia che impedirà ai dirigenti e ai vari Rup di rallentare la spesa e far perdere finanziamenti come è stato in passato. Questo sistema porterà anche a denunce preventive alla Corte dei Conti nel momento in cui in base alle scadenze determinante nella banca dati che non sono state rispettate”.

(ANSA).