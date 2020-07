La trasmissione aerea di Sars-CoV-2, attraverso le particelle emesse da soggetti positivi che rimangono sospese nell’aria è una possibilità? Potrebbe diventare una delle frontiere della lotta alla pandemia?

Come racconta il ‘Corriere della Sera’, che riporta la notizia di una lettera firmata da autorevoli scienziati: “L’Organizzazione mondiale della sanità ha ammesso che il problema esiste. ‘Stiamo collaborando con molti dei firmatari della lettera. Ci sono evidenze su questo tema e crediamo di dover essere aperti e studiare per comprenderne le implicazioni sulle modalità di trasmissione e sulle precauzioni da prendere. Ci sono alcune specifiche condizioni in cui non si può escludere la trasmissione aerea, soprattutto in luoghi molto affollati, chiusi'”.