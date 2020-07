Una pentola in testa, guanti da giardinaggio, l’ex senatore Antonio Razzi pubblica sui social un video in cui imita Russel Crowe ne Il Gladiatore. Ma la resa non è esattamente da Oscar. Il video però spopola sul web.

Abruzzese, 72 anni, eletto in parlamento nel 2006 con l’Italia dei Valori, poi passato, con l’appoggio al governo Berlusconi, al Popolo delle Libertà e quindi a Forza Italia, Razzi è diventato un personaggio televisivo, grazie al suo celebre eloquio e alle sue proverbiali gaffes riprese nella sua fortunata imitazione dal comico Maurizio Crozza.