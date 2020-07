MISILMERI – Con una nota apparsa sulla pagina Facebook ufficiale, la Don Carlo Misilmeri ha annunciato l’arrivo del portiere Cascione.

“La Don Carlo Misilmeri-La Braciera è lieta di annunciare l’arrivo tra le proprie fila di Antonino Cascione. Portiere palermitano classe 1998, ha fatto diverse esperienze in giro per la Sicilia, tra calcio dilettantistico e non solo, accrescendo il proprio bagaglio tecnico e umano in questi anni di inizio carriera.

Cresciuto a livello di settore giovanile tra Calcio Sicilia e Palermo, Cascione ha vissuto la sua prima esperienza tra i ‘grandi’ a Ribera, nel campionato di Eccellenza 2014/2015 ad appena 16 anni. E nonostante la sua giovane età, è riuscito a inanellare 17 presenze. Nella stagione successiva approda nella formazione Primavera del Trapani.

Negli anni a seguire, Antonino approda prima alla Fermana e poi alla Sicula Leonzio, sempre in Serie D. Nella stagione rimane nel principale campionato dilettantistico nazionale, difendendo i pali del Gela. Un anno dopo avviene la discesa di categoria al Castelbuono, prima di tornare in D nella seconda parte di stagione all’Igea Virtus, dove è quasi sempre titolare.

L’ultima stagione, interrotta bruscamente per il lockdown, lo vede tra i pali del Cus Palermo in Eccellenza, dove non esce mai dai pali nelle 24 partite disputate.

Benvenuto, Antonino!”