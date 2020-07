PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato in collaborazione con la guardia costiera e la polizia municipale hanno sequestrato due pescherie, in via Argenteria nel mercato storico della Vucciria, e 70 chili di pesce. I titolari non avevano l’autorizzazione comunale. I commercianti sono stati multati con 17 mila euro. Il pesce è stato devoluto in beneficienza ad un ente di solidarietà. Una terza pescheria in piazza Caracciolo non aveva la Scia sanitaria. Nel locale è stata trovata e sequestrata una bilancia elettronica senza marca e vidimazione per la pesatura del pesce. Le sanzioni in questo caso sono state di 3500 euro.