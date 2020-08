PALERMO – Sicilia protagonista del SuperEnalotto: nel concorso di giovedì 30 luglio sono stati centrati due “5”, in provincia di Palermo e di Catania, ognuno da 13.647,29 euro. Il primo è arrivato a Caltavuturo, precisamente nella tabaccheria di via Falcone 78; il secondo è invece andato a Mascalucia, nel “Canadian Bar” di corso S.Vito 2. La caccia al Jackpot invece continua e nell’appuntamento di domani verranno messi in palio 20,7 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta