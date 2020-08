Canicattì, colpo under

CANICATTI’ – Attraverso una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook, il Canicattì ha ufficializzato l’arrivo dell’under Pasquale Semprevivo. Ecco quanto si legge.

“L’ASD Canicattì comunica con gran soddisfazione di aver perfezionato l’accordo con il calciatore Pasquale Semprevivo per la stagione 20/21! Terzino destro classe 02′, Semprevivo arriva dal settore giovanile del Licata. Giovane dalle grandi prospettive, lo scorso anno Pasquale a partire da dicembre é stato aggregato da mister Campanella nella prima squadra del Licata (Serie D)! Adesso il calciatore si calerà nella sua nuova esperienza in biancorosso, dove a guidarlo sarà mister Pippo Romano! In bocca al lupo per la nuova stagione, Pasquale Semprevivo!”