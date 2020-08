Camminavo a passi lenti sulla riva del mare, il sole s’inchinava alla sera e la luce pacata rinnovava i miei pensieri; ricordai la frase di Shakespeare nel III Atto della “Tempesta” : “Tramonterà il sole prima che io possa finire quello che devo sforzarmi di fare”.

Carlotta era arrivata nella mia vita in una primavera lontana portando solo gioia e lasciandomi un testamento fitto di bene.

La mia sopravvivenza era stata Tremenda e Forte.

Improvvisamente pensai a tutti coloro nel mondo che, come me, vivono nella mestizia pur apparendo “normali “dopo la morte di una figlia, di un figlio.

Tanti… chissà quante anime in forma di essere umano avevano caricato dentro di sé il dolore assoluto per la perdita di un figlio.

Avrei voluto abbracciarli tutti.

Non siano solo neuroni.

Non siamo solo involucri.

Rivestiti di effige.

Siamo psiche.

E permaniamo.

Pensavo a questo anno percorso dall’invisibile insidia che aveva

dissacrato le nostre vulnerabili certezze.

L’evoluzione tecnologica ci rende vicinissimi, mette a disposizione in tempo reale tutti e tutto.

E tutto questo apparente potere e la scienza contemporanea non erano stati sufficienti a prevedere a contrastare il nemico imprevisto: un virus.

Il dolore può produrre due effetti eclatanti inaridisce per difesa oppure amplifica la nostra sensibilità e ci rende infinitamente più umani.

Io avevo scelto la seconda via inforcando occhiali con lenti che mi avevano rivelato l’assoluto della vita che prima non vedevo.

Trascorrevano gli anni.

15 agosto 2002.

15 agosto 2020.

Non potevo abbracciarti.

Ma Ti avvolgevo ovunque Tu fossi.

Per proteggerti ancora una volta

Come da bambina

Ringraziando Dio ogni mattina della mia vita

Per averti accolta nella mia esistenza.

Ti ho dato amore.

Me ne hai restituito a dismisura.

Continuai a camminare sulla sabbia

Non vedevo le impronte

cancellate dal mare.

Passo dopo passo

“Per compiere

Ciò che si deve fare

Prima che tramonti il sole”

Con il cuore gonfio di riconoscenza ed amore per la vita.

Per Te Carlotta.