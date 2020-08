CATANIA – Un tredici che però non ha nulla che valga la pena di essere festeggiato. Questo il dato aggiornato dei contagi da Covid19 sul territorio calatino. Sono tutti riconducibili ai rientri da località di vacanza. Il dato numerico, nel suo insieme, è dunque salito rispolverando quello che creò non poche paure a metà di marzo. La gran parte dei soggetti risultati positivi al tampone è di giovane età, per loro non è stato necessario il ricorso al ricovero al San Marco. Ci sarebbe, invece, un trasferimento presso il centro Covid di Catania registratosi la scorsa settimana.

Rientri da Malta

Il contagio sarebbe dunque avvenuto all’estero e solo al rientro dalle vacanze alcuni ragazzi, di un’unica comitiva partita insieme per le ferie, hanno manifestato l’insorgenza degli ormai noti sintomi dell’infezione da Covid19. Ci sarebbero altri due rientri da un’altra località turistica sotto osservazione da parte dei sanitari. Per tutti si attende l’esito del tampone.

I domiciliati

L’ufficio epidemiologico, come da prassi consolidata, ha ricostruito tutti i contatti condizione questa che, in via precauzionale ha indotto gli uffici a mettere in quarantena una decina di persone in più rispetto ai primi due contagi registratisi. Casi si registrano dunque a Caltagirone, in aumento, a Grammichele, in calo rispetto la scorsa settimana e a Castel di Iudica.



Previsioni

L’unica certezza è che il numero per il momento è destinato a salire, in molti ancora non sono rientrati dalle ferie in zone che oggi vengono considerate a rischio ma al momento si esclude ogni ipotesi di ospedalizzazioni paragonabili a quelle del mese di marzo – aprile.

L’età di coloro i quali sono risultano positivi al tampone è certamente più bassa e i rischi per questa fascia d’età sono limitati. La preoccupazione, a detta degli esperti, riguarda invece i soggetti più sensibili che con il virus potrebbero entrare in contatto: anziani, immunocompromessi, primi fra tutti.



La movida Calatina

In questi giorni, i Carabinieri del Comando Compagnia di Caltagirone, durante dei controlli sul territorio hanno elevato sanzioni a due locali di Grammichele, città che ha registrato due casi di contagio da Covid. L’attività ha permesso di far emergere l’inosservanza delle norme anti Covid, sfruttamento di lavoro nero e somministrazione di bevande alcoli a minori. Sono già previsti per le prossime settimane, ulteriori controlli e l’intensificazione del monitoraggio di tutti i locali serali per prevenire ogni comportamento che potrebbe accrescere il numero di contagi sul territorio calatino che, in proporzione al numero di abitanti, vanta nuovamente nella provincia di Catania, un posizionamento nella classifica dei contagi, per nulla invidiabile.