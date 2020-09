CATANIA – La divisione anticrimine della polizia di Catania ha notificato 20 avvisi orali emessi dal questore Mario Della Cioppa. Riguardano cinque spacciatori di droga, quattro rapinatori, tre ladri, due persone accusate per lesioni personali e altrettante per interruzione di pubblico servizio e per oltraggio a pubblico ufficiale, un indagato per riciclaggio e un posteggiatore abusivo.

L’avviso

L’avviso orale riguarda persone che, sulla base di elementi di fatto, sono ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblici ovvero che siano abitualmente dedite a compiere reati. Il provvedimento e’ emesso affinché il destinatario possa essere positivamente “recuperata” nel contesto sociale. In caso di mancato rispetto delle regole disposte dopo l’avviso orale si puo’ passare a misure maggiormente afflittive di prevenzione, come, per esempio, la sorveglianza speciale. (ANSA).