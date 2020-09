Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, la nomina del Presidente di sezione Guido Carlino a Presidente della Corte dei Conti. Carlino 61 anni, siciliano di Tusa, sposato con 2 figli. Diplomato al Liceo Classico Vittorio Emanuele di Palermo, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Palermo. Entra in magistratura militare a 23 anni. Entra nella magistratura contabile a 26 anni dove percorre tutta la carriera professionale fino ad oggi.



Nel corso della carriera ha dapprima svolto funzioni di controllo presso la Sezione di Controllo, poi requirenti presso la Procura erariale e, successivamente, funzioni giudicanti in primo grado ed in appello. È Stato componente delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale e consultiva. Si ricorda in particolare: E’ stato Procuratore regionale per la Sicilia per oltre 10 anni in un periodo che ha visto la Procura regionale impegnata in importanti e complesse attività d’indagine sul fronte della tutela dell’erario pubblico e della collettività. Dal 2014 al 2018 è stato Presidente della Sezione giurisdizionale per il Veneto dove si è occupato di vari procedimenti tra i quali spicca quello relativo al Mose di Venezia. Dal 2018 era Presidente della Sezione giurisdizionale per la Sicilia.