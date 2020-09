3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Al Nord cieli parzialmente nuvolosi con qualche addensamento diurno più consistente lungo le Alpi occidentali, ivi con isolati piovaschi. Temperature stabili, massime tra 28 e 32. Al Centro cieli parzialmente nuvolosi per il transito di velature, più nubi diurne sull’Appennino con locali temporali. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 32. Al Sud giornata parzialmente nuvolosa o nuvolosa con piovaschi diurni tra Sicilia, basso Tirreno e Appennino campano lucano. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 31. (ANSA)