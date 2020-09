PALERMO- Due uomini, per le strade di Como. Uno veniva da Palermo ed era in pellegrinaggio, come è tuttora. L’altro era don Roberto Malgesini, ucciso da un uomo tra quelli che aiutava. Una foto che la pagina facebook della ‘Missione Speranza e Carità’ pubblica, nella celebrazione di un cammino parallelo a favore degli ultimi.

Si legge: “Oggi 16 settembre è il compleanno di Fratel Biagio. Gli facciamo gli auguri e pubblichiamo questa foto con il cuore pieno di commozione. Fratel Biagio ha iniziato il suo cammino in Scozia e non sappiamo se ha sentito la notizia che riguarda Don Roberto di Como. In comunione di preghiera con Fratel Biagio dedichiamo a Don Roberto e a chi lo ha conosciuto questo messaggio.

Ti hanno definito “il prete degli ultimi” e lo eri davvero e profondamente. Caro Don Roberto, la Missione di Speranza e Carità ti abbraccia e ti dice grazie per tutto quello che hai fatto per i poveri, per gli ultimi e gli emarginati. Lo scorso anno hai accolto e soccorso anche Fratel Biagio. Questa foto che qualcuno ha scattato per strada lo racconta. Per alleviargli il peso nel lungo cammino hai voluto prendere il suo zaino sulle tue spalle e lo hai voluto portare tu per un tratto di strada. Lo hai atteso dal Vescovo della città che Fratel Biagio è andato a trovare e dopo lo hai accolto

e Il sorriso con cui lo hai fatto ci dice tanto di chi eri. Grazie amico e fratello.

Ti siamo grati per tutto. Continuerai a camminare con noi. Pace e Speranza a tutti soprattutto a chi ti ha conosciuto e incontrato e che in questi momento è nel dolore più grande e più profondo”.

Una foto. Due uomini. E un cammino che continua.

.