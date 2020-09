Lupo: “Piano Covid? Musumeci fuori tempo massimo”

PALERMO – “Il presidente Musumeci annuncia, con l’ennesima parata, misure straordinarie a favore della Sicilia, piegata dalla crisi post Covid, che arrivano fuori tempo massimo. Il turismo, ha appena chiuso la stagione con un segno negativo ed i bandi pensati dal governo regionale per riportare i turisti nell’isola non potranno certamente portare indietro l’orologio. L’intero tessuto economico dell’isola non ha avuto alcun sostegno nel momento di maggiore emergenza, nessuno ha ricevuto un euro delle somme che l’Ars, approvando la finanziaria regionale con grande senso di responsabilità, aveva messo a disposizione per l’emergenza”. Così il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo commenta il Piano Covid Sicilia’ annunciato dal presidente della Regione