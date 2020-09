ENNA – La procura della Repubblica di Enna ha aperto due fascicoli su presunte irregolarità in concorsi pubblici dell’ufficio legale dell’Asp e del Comune di Enna.

Sequestrati documenti

Agenti della guardia di finanza avrebbero sequestrato documenti negli uffici comunali mentre i carabinieri avrebbero fatto visita agli uffici dell’Asp.

Le denunce del Pd

A fare scattare l’inchiesta una denuncia del segretario provinciale del PD Vittorio Di Ganci e del sindaco di Troina Fabio Venezia alla quale si è aggiunta la denuncia di Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD che aveva chiesto di fare luce sulla gestione dell’Asp di Enna. (ANSA).

L’Antimafia

Anche l’Antimafia dell’Ars vuole vederci chiaro su Enna. La commissione ha ricevuto diverse segnalazioni girate alla procura. “Sarà nostra premura, appena concluse le consultazioni elettorali, calendarizzare nella prima data utile una missione istituzionale ad Enna”, ha detto il presidente Claudio Fava.

Le elezioni

A Enna sono cinque i candidati a sindaco, compreso l’uscente Maurizio Dipietro, per le prossime amministrative del 4 e 5 ottobre. Dodici le liste di appoggio e 283 gli aspiranti alla carica di consigliere comunale per 24 seggi da assegnare (in passato erano 30).