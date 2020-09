TRAPANI – Un ingresso quasi a sorpresa ed in silenzio, quello di Daniela Toscano al Comune di Erice. Ieri intorno alle 13.00, infatti, è ritornata operativa nel suo ruolo di sindaca. Ha immediatamente incontrato la giunta rinnovata, in sua assenza, dal reggente vicesindaco Gianni Mauro dopo che tre assessori, nella giornata in cui le è stata notificata la sospensione dalla carica per via del suo coinvolgimento nell’inchiesta dei “parcheggi ad Erice”, si erano dimessi non senza polemiche. E’ stato più che altro un incontro umano più che tecnico-operativo: la sindaca, visibilmente emozionata, ha spiegato ancora una volta le sue ragioni e ha ringraziato quanti hanno scelto di non abbandonare la nave in alto mare. Poi ha chiesto di capire a che punto fosse il bilancio comunale e per oggi pomeriggio ha fissato la prima riunione tecnica proprio per procedere con la velocizzazione degli atti propedeutici all’approvazione dello strumento finanziario.

Le porte del Comune per la sindaca di Erice Daniela Toscano si sono riaperte grazie al provvedimento di revoca del divieto di dimora nei Comuni di Erice e di Trapani. Fu per questo provvedimento che, Legge Severino alla mano, la Prefettura di Trapani decretò la sua sospensione dalla carica di Sindaco. La Toscano ha potuto riprendere il suo posto ottemperando semplicemente all’iter previsto dalla stessa Legge Severino e dopo diversi chiarimenti ufficiali chiesti dal suo legale, avvocato Giuseppe Rando. E così, grazie alla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di Erice del “verbale di notifica e contestuale cessazione della misura cautelare del divieto di dimora nei Comuni di Trapani ed Erice”, consegnato alla stessa sindaca lo scorso 8 settembre, le porte del Comune si sono riaperte e puà ritornare ad essere operativa. Il verbale è stato redatto dalla stazione dei Carabinieri di Valderice, Comune che la prima cittadina aveva scelto all’atto della misura cautelare del divieto di dimora, scattato lo scorso 7 luglio e confermato dal Giudice delle indagini preliminari di Trapani il successivo giorno 9, ed è formalmente accompagnato dal dispositivo del Tribunale del Riesame di Palermo che ha accolto la richiesta della difesa della sindaca di Erice.

Non rilascia dichiarazioni alla stampa non solo perché è ancora provata ma, soprattutto, perché vuole avere in mano le motivazioni collegate alla sentenza del Tribunale del Riesame che l’ha, di fatto, rimessa in carreggiata. Bisognerà attendere la metà di ottobre per conoscere il documento ma, nel frattempo, ad Erice si ritorna ad operare col plenum dell’esecutivo. Non senza strascichi politici, ovviamente, dovuti ad una opposizione consiliare pronta a rispolverare la mozione di sfiducia nei confronti della sindaca e dovuti, anche, alle trattative per la ricomposizione della Giunta comunale. L’unica certezza, ad un giorno dal ritorno della Toscano, è che il vicesindaco Gianni Mauro rimane al suo posto con tanto di ringraziamenti per aver saputo gestire con flemma il difficile momento. Il resto è in divenire. Compresa la decisione della Toscano circa la sua autosospensione dal Partito Democratico che, in verità, l’ha mmediatamente “posata” poche ore dopo aver saputo degli sviluppi dell’inchiesta legata al cosiddetto “caso parcheggi”.