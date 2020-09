PALERMO – La nave Allegra della Gnv, utilizzata per accogliere i migranti in quarantena è attraccata al porto di Palermo al molo Piave. Da qui sono scesi alcuni bambini e donne che hanno terminato la quarantena mentre saranno imbarcati i 76 migranti che questa mattina si sono gettati dalla Open Arms e sono stati recuperati dagli uomini della Capitaneria di Porto. Uomini e donne sono stati sottoposti ai controlli medici e al tampone . Anche gli altri 211 migranti che si trovano a bordo della nave spagnola della Ong potrebbero salire sulla nave Allegra questa sera. In porto è stata allestita una zona dove i migranti sono visitati e assistiti. Ci sono poliziotti, personale della capitaneria di porto, della croce rossa, protezione civile, vigili del fuoco e guardia di finanza.

LA PROTESTA

Alcuni migranti per protesta si erano gettati in mare in mattinata dalla Open Arms, l’imbarcazione della ong spagnola. Nella nave giunta ieri sera davanti al porto del capoluogo siciliano c’erano 278 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Le motovedette della Capitaneria di Porto e un elicottero della Guardia di Finanza sono intervenute per recuperare gli uomini in acqua. Si attendono ancora disposizione da parte della prefettura per sapere quando e in quale nave saranno ospitati i migranti per la quarantena.