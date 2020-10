CATANIA – Il presidente della Sigi, Giovanni Ferraù, ha parlato ai microfoni de “La Sicilia”. Ecco le sue parole.

“Il ‘Massimino’ non è in buone condizioni, bisogna intervenire perché su quel campo non si può giocare. Sicuramente contro la Juve Stabia giocheremo al ‘Sicula Trasporti Stadium’ di Lentini e probabilmente anche le due successive”.