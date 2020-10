SEGESTA – Sabato partirà l’edizione 103 del Giro d’Italia e comincerà da Monreale, per concludersi il 21 ottobre a Milano.

Nella giornata di oggi, a Segesta, verranno ufficializzate le ventidue squadre partecipanti. Al via ci sarà sicuramente Vincenzo Nibali, pronto a dare battaglia per conquistare la maglia rosa che gli manca dal 2016.

Per tutti i corridori, così come per le squadre, durante tutto il Giro ci saranno dei tamponi (circa tremila). Saranno tutti tamponi rapidi, che daranno le risposte entro 5′. In caso di positività la persona verrà sottoposta al tampone classico.