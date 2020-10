PALERMO – Il Palermo è in attesa di capire il futuro del centrocampista Luperini del Trapani. Il calciatore, che ha chiesto la rescissione contrattuale, attende per la giornata di domani l’udienza da parte del Collegio arbitrale, che dovrà decidere o meno se il club granata ha violato le norme anti-Covid.

Su Luperini c’è il forte interesse del Palermo, così come quello della Salernitana allenata da Castori che nell’ultima stagione ha conosciuto e allenato Luperini in Sicilia.

I rosanero, però, non seguono solo Luperini, perché Boscaglia, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, è in attesa di altri rinforzi in difesa e in attacco. L’allenatore, in particolare, vorrebbe un terzino e una punta per completare la propria squadra.