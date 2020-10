Tutto pronto per il 103esimo Giro d’Italia, la prima tappa Monreale-Palermo in programma per sabato 3 ottobre. La carovana rosa muoverà le prime pedalate da piazzale Florio, da cui partiranno uno per volta 177 corridori alle 13.15, salirà per via Ignazio Florio, via Cappuccini, via delle Absidi, entreranno in Piazza Vittorio Emanuele dall’Arco degli Angeli. La pedalata proseguirà per piazza Guglielmo II e per via Dante, per poi girare per via Chiesa Agonizzante e tornare in direzione Palermo attraverso via Santa Maria Nuova e via Benedetto D’Acquisto. Dopo i ciclisti affronteranno la discesa molto veloce verso il centro di Palermo. Intanto dal Comune di Monreale emanate due ordinanze che modificano la viabilità, per consentire il regolare svolgimento della 1° tappa del Giro d’Italia 2020. In Piazzale Ignazio Florio, in tutta la sua estensione, tra l’intersezione con via Strada Ferrata all’intersezione con via Ignazio Florio, ci sarà il divieto di transito con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 8,00 del 28 settembre alle ore 19,00 del 3 ottobre.

Nella via Strada Ferrata e ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazzale Ignazio Florio fino all’intersezione con via Santa Liberata, dalle 6 del giorno 2 ottobre alle 19 del 3 ottobre è istituito il divieto di sosta con la rimozione dei veicoli. Divieto di sosta, dalla mezzanotte alle ore 20 del 3 ottobre, in via Santa Liberata e in via Aquino fino alla via Cavallacci. La chiusura al transito veicolare è prevista in via Strada Ferrata, nel tratto compreso nell’intersezione con Piazzale Ignazio Florio fino all’intersezione con via Santa Liberata, dalle 8 del 2 ottobre alle 19 del 3 ottobre. Poi nella via Circonvallazione, dalle 7 alle 19 del 3 ottobre, nel tratto compreso tra l’intersezione di via Santa Liberata all’intersezione con la bretella di collegamento con via Mulini e via Aldo Moro. Il 3 ottobre, dalle 8 alle 19, la sospensione della circolazione veicolare riguarderà: via Strada Ferrata, Piazzale Ignazio Florio, via Cappuccini, via Arcivescovado, via Arco degli Angeli (sottopasso), Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Guglielmo II, via Dante, via Agonizzanti, via Salita Sant’Antonio, via Roma, via Benedetto D’Acquisto e via Fontana del Drago.