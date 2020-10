TREMESTIERI ETNEO – “Le elezioni comunali di Tremestieri Etneo sono sospese”. A due giorni dal voto nella cittadina catanese arriva un vero e proprio terremoto. La decisione è del governo regionale retto dal presidente Nello Musumeci dopo l’arrivo di “un rapporto della Procura della Repubblica di Catania giunto nel pomeriggio a Palazzo Orleans”.

L’indagine dei carabinieri

Secondo la magistratura inquirente, da un’indagine della Compagnia dei carabinieri di Gravina di Catania – svelata da LiveSicilia, emerge “la sussistenza di illeciti di rilevanza penale correlati alle sottoscrizioni e alle relative autenticazioni delle liste dei candidati”.

L’accesso agli atti

E così quelle che erano solo voci sulle irregolarità nelle liste si sono rivelate invece notizie fondate. Mercoledì pomeriggio l’europarlamentare dei 5 Stelle Dino Giarrusso ha fatto una richiesta di accesso agli atti all’ufficio elettorale di Tremestieri Etneo. Ma gli investigatori hanno fatto presto e hanno inviato una relazione dettagliatissima a Palermo.

Si vota a novembre

Il presidente della Regione Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso – dopo la notizia della sospensione – ha riunito la giunta in seduta straordinaria per decidere la data delle nuove consultazioni. Il governo ha fissato come giorni del voto il 29 e 30 novembre 2020. Mentre l’eventuale ballottaggio si terrà il 13 e 14 dicembre.