TREMESTIERI ETNEO – C’è l’indagine dei carabinieri sulle firme raccolte a sostegno di numerose liste delle amministrative. In corso di verifica possibili brogli, nella fase di autenticazione.

La denuncia

Secondo quanto risulta a LiveSicilia, un candidato sindaco ha chiesto agli inquirenti di verificare le firme di più di una lista.

L’indagine, chiusa nel massimo riserbo, è stata affidata ai carabinieri. Numerosi i cittadini interrogati, in alcuni casi avrebbero preso atto dell’esistenza della propria firma falsificata in calce ad alcune liste. In altri casi sarebbero in corso di verifica eventuali irregolarità nella fase di autenticazione.

L’obbligo

Quasi tutte le liste che stanno partecipando alla competizione elettorale hanno l’obbligo di raccogliere firme alla presenza di un pubblico ufficiale. Infatti, l’ipotesi, al momento in corso di verifica, è che qualcuno possa avere falsificato i documenti o direttamente le firme.

L’intervento

Proprio ieri l’europarlamentare del movimento 5 stelle Dino Giarrusso ha annunciato l’accesso agli atti. Quanto basta per fare salire la tensione, a pochi giorni dal voto, con una temperatura già incandescente.