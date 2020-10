Tutto pronto per il 103esimo Giro d’Italia. La prima tappa Monreale-Palermo è in programma oggi. Le altre saranno: Alcamo-Agrigento, Enna-Etna e Catania-Villafranca Tirrena.



Percorso e divieti a Monreale

La carovana rosa si muoverà a Monreale da piazzale Florio. Il via dei 177 corridori è previsto alle 13.15.

Questo il percorso: via Ignazio Florio, via Cappuccini, via delle Absidi, piazza Vittorio Emanuele con ingresso dall’Arco degli Angeli, piazza Guglielmo II, via Dante, via Chiesa Agonizzante e ritorno in direzione Palermo attraverso via Santa Maria Nuova e via Benedetto D’Acquisto.

Il Comune di Monreale ha emanato due ordinanze che modificano la viabilità. In Piazzale Ignazio Florio, in tutta la sua estensione, divieto di transito con rimozione forzata dei veicoli fino alle 19:00.

Nella via Strada Ferrata e ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazzale Ignazio Florio fino all’intersezione con via Santa Liberata divieto di sosta fino alle 19:00. Stesso provvedimento e stesso orario nelle vie Santa Liberata e Aquino fino alla via Cavallacci.



Stop alla circolazione fino alle in via Strada Ferrata, Piazzale Ignazio Florio, via Cappuccini, via Arcivescovado, via Arco degli Angeli (sottopasso), Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Guglielmo II, via Dante, via Agonizzanti, via Salita Sant’Antonio, via Roma, via Benedetto D’Acquisto e via Fontana del Drago.

Percorso e divieti a Palermo

Quindi i ciclisti affronteranno la discesa molto veloce verso il centro di Palermo. Qui stop alla circolazione e divieti di sosta in corso Calatafimi, sovrappasso viale della Regione Siciliana, Corso Calatafimi, Porta Nuova, via Vittorio Emanuele, via Roma, via Principe di Belmonte, via Michele Amari, via Emerico Amari, via Roma, piazza Don Sturzo, via Giuseppe Puglisi Bertolino, piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via della Libertà, largo dell’ Esedra, via della Libertà – Arrivo: Via della Libertà – piazze R.Settimo e Castelnuovo.

Sono previste delle zone di sosta riservate all’organizzazione dove i divieti di sosta varranno fino alle 23:00 di stasera: Zona Arrivo – via Libertà – Carreggiata laterale di monte, tratto compreso tra piazza Antonio Mordini e piazza Castelnuovo.

VIA DELLA LIBERTA’

Carreggiata laterale di mare, tratto compreso tra via Filippo Turati e piazza Francesco Crispi: divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata fino alle 23:00 e comunque fino al termine dello smontaggio degli allestimenti.

VIA FILIPPO TURATI Intero tratto

PIAZZA CASTELNUOVO / VIA DANTE (tratto Castelnuovo – via P.pe di Villafranca)

PIAZZA CASTELNUOVO Intera area centrale, compresa la zona destinata al parcheggio dei taxi.

VIA XX SETTEMBRE Tratto compreso tra piazza Castelnuovo e via Enrico Parisi

Area riservata Open Village

PIAZZA FRANCESCO CRISPI Intera area: chiusura al transito e divieto di sosta fino alle 22:00

VIA ALFONSO BORRELLI Tratto compreso tra piazza Francesco Crispi e via Giorgio Castriota.

VIA DELLE CROCI tratto compreso tra via generale Caro Alberto Dalla Chiesa e piazza Francesco Crispi. I veicoli provenienti da via La Farina e da via della Libertà avranno l’obbligo, i primi di svoltare su via Marchese Ugo o, finché possibile, di proseguire dritto e svoltare a destra, i secondi, finché possibile, di svoltare a destra verso via Marchese Ugo o di proseguire dritto.

PIAZZA ALBERICO GENTILI Intera area: chiusura al transito veicolare dalle 8 alle 17 e comunque sino a cessate esigenze. Divieto di sosta fino alle 21 del 3 ottobre 2020.