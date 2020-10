PALERMO – “I risultati delle amministrative sono molto positivi per Fratelli d’Italia in provincia di Palermo, che cresce e si radica sempre di più, sia in termini percentuali che di eletti”. Lo dice il coordinatore provinciale Raoul Russo. “Cresciamo in tutta l’area palermitana, eleggendo consiglieri in tutti i comuni dove si votava con il sistema proporzionale dove siamo stati presenti con le nostre liste, cioè Carini, Termini Imerese e Villabate. In particolare, a Villabate – aggiunge Russo- abbiamo raggiunto un ottimo risultato con il 12%, tra i migliori in assoluto in Sicilia. Diversi i consiglieri eletti nei comuni in cui si applica il sistema maggioritario, come Godrano, Isola delle Femmine e Pollina. Al di là degli obiettivi raggiunti dal nostro partito – prosegue Russo – ritengo che il centrodestra debba comunque fare una riflessione generale sulla sua strategia alle amministrative, per evitare i passi falsi anche alla luce di quanto accaduto a Termini Imerese. In questa chiave – conclude Russo – va assolutamente ritrovata una convergenza tra tutte le forze politiche della coalizione al governo regionale, in vista del ballottaggio al Comune di Carini, dove il candidato del sindaco Salvatore Sgroi sarà contrapposto al candidato del centrosinistra”.