Oggi l'ultima tappa in Sicilia con partenza da Catania

CATANIA – Si corre oggi l’ultima tappa in Sicilia del Giro d’Italia. La giornata di ieri ha riservato alcune sorprese, in particolare il crollo dei big Geraint Thomas e Simon Yates, che non hanno tenuto il passo dei migliori sull’ascesa finale.

La tappa di oggi presenta una salita a metà percorso, con una pendenza del 4% circa, ma abbastanza pedalabile, e un gran premio della montana di terza categoria. Se questa salita non farà selezione potrebbe esserci l’arrivo in volata di una possibile fuga.

Gli ultimi 40 chilometri della tappa saranno su strade pianeggianti, con pochi cambi di direzione. L’ultima circa sarà a 850 metri dall’arrivo poi ci sarà il rettilineo finale e in quei metri potrebbero organizzarsi le squadre dei velocisti per la vittoria di tappa.