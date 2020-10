CALCIO SERIE C

PALERMO – A Palermo è arrivato il centrocampista Luperini. Il calciomercato si è ufficialmente chiuso ma il Palermo cerca altri rinforzi. La dirigenza dovrà accontentare Boscaglia che, anche ieri, ha ribadito di volere altri elementi per completare la rosa. Nella giornata di ieri è arrivato proprio un rinforzo, Gregorio Luperini, svincolato dal Trapani.

Il giocatore si è sottoposto alle visite mediche e al tampone prima di firmare un contratto triennale con i rosanero. Con il suo arrivo il Palermo completa la mediana, ma Boscaglia non lo avrà a disposizione per la gara di oggi perché ancora non tesserato. Nel mirino c’è anche un terzino destro e l’indiziato numero uno sarebbe Almici che ha rescisso con il Verona.