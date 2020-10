Barricato in casa scatena il caos: dopo la paura l’allarme è rientrato

L'uomo minacciava di far del male ai genitori. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco

PALERMO – Si stanno vivendo momenti di terrore in via Monte San Calogero a Palermo. Un uomo si è barricato in casa dove vive con gli anziani genitori. Sembra che abbia minacciato di fargli del male.

Il Palazzo di via Monte San Calogero

Si tratterebbe di un soggetto che soffre di problemi psichici. Sul posto ci sono poliziotti e vigili del fuoco.

Via Monte San Calogero è una strada residenziale, a pochi passi da viale Strasburgo, ed è stata chiusa al traffico. I poliziotti e i vigili de fuoco stanno cercando di convincere l’uomo ad aprire la porta. Al momento niente da fare, resta barricato in casa.

Aggiornamento: Dopo ore di tensione in via Monte San Calogero, i vigili del fuoco sono riusciti a fare irruzione nell’abitazione e a bloccare l’uomo che è stato allontanato dall’appartamento e portato via dalle forze dell’ordine.