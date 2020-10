Quali saranno le regole anti-covid inserite nel Dpcm allo studio del governo? Ci sono già delle tracce che, ovviamente, andranno confermate con l’ufficialità. “Nel Dpcm – ha spiegato oggi il premier Conte – andremo a inserire la previsione delle mascherine all’aperto che abbiamo già messo in termini generali nel decreto legge. Mentre però è vincolante la norma sulle mascherine all’aperto, inseriremo una forte raccomandazione sulle mascherine all’interno delle abitazioni private in presenze di persone non conviventi. Non riteniamo di introdurre una norma vincolante ma vogliamo dare il messaggio che se si ricevono persone non conviventi anche in casa bisogna usare la mascherina”.

Feste tra intimi. E in casa…

Ci sarà pure una “forte raccomandazione” a evitare le feste e le riunioni in casa con più di sei persone. Il consiglio sarà quello di non superare, cioè, questo limite e di indossare le mascherine in presenza di non conviventi. E’ un tema su cui c’è una riflessione in atto. Per quanto è dato di capire non ci sarà un obbligo ma appunto un ‘forte suggerimento’. Inoltre per le feste legate a matrimoni o altre cerimonie dovrebbe essere introdotto un limite massimo di trenta persone partecipanti.

Mille e non più di mille

Ci sarebbe anche il limite di mille persone negli stadi all’aperto e capienza dei palazzetti che sale fino al 15% anche se non si potrà andare oltre i mille spettatori.

Basta sport di contatto

Prevista la sospensione degli sport di contatto, come il calcetto o il basket, a livello amatoriale, ma saranno consentiti a livello dilettantistico, per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi. sportive. Il resto si chiarirà meglio nelle prossime ore. Stop anche alle gite scolastiche, attività didattiche fuori sede e gemellaggi.