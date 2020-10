Povertà, apre a Messina un nuovo centro Lions

È stato inaugurato questa mattina a Messina il nuovo centro sanitario SO.SAN. Lions – ‘Messana’, una struttura a disposizione del territorio che si occuperà di persone indigenti e famiglie deboli che necessitano di assistenza sanitaria, ma anche sociale, legale e fiscale. A ufficializzare la nascita della nuova struttura nella città dello Stretto, durante una cerimonia, la firma di un protocollo d’intesa tra i due club promotori, Lions e Leo Messina Host, la SO.SAN. nazionale, il Comune di Messina, presente l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e l’Ordine dei Medici provinciale, con il presidente Giacomo Caudo.

Un’altra cellula di rete solidale che ribadisce l’impegno della Solidarietà Sanitaria – onlus organismo dei Lions – in Italia e, in particolare, al Sud e in Sicilia, dove l’indigenza e le nuove povertà, causate anche dalla pandemia da Coronavirus, crescono in modo drammatico.

“Siamo nati nel 2003 – afferma il presidente nazionale SO.SAN Salvatore Trigona – con lo spirito di essere professionisti a servizio dei più deboli. Fino al 2012 le nostre missioni di supporto sanitario si sono concentrate esclusivamente all’estero nei Paesi in via di sviluppo, grazie all’impegno dei numerosi medici soci Lions. Sette anni fa, poi, constatando le nuove indigenze nate con lo scoppio della crisi nel nostro Paese, e che oggiè più che mai attuale (ci sono sempre più famiglie che non possono permettersi nemmeno il pagamento del ticket sanitario) abbiamo deciso di sviluppare i nostri centri e reti anche nella penisola”.

Nell’ambito dell’iniziativa è stato presentato, inoltre, il progetto del Lions Club Messina Host e di SO.SAN Messanasulla prevenzione della scoliosi che è rivolto agli adolescenti di ceti sociali svantaggiati, i quali potranno effettuare visite ortopediche gratuite per l’accertamento della patologia.

“Siamo molto felicidi poter mettere a disposizione della città e del territorio questa nuova struttura, osserva lapresidente del Lions Club Messina Host Elisabetta Baradello. La presenza dei vertici nazionali della SO.SAN e dei vertici del Distretto, della Circoscrizione e della Zona del Lions Club – sottolinea la presidente – ribadisce la forza di questo nostro progetto di servizio che ha trovatol’importante collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’Ordine dei medici di Messina”.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato Mariella Sciammetta Governatore del Distretto 108Yb Siciliae, Federica Pernice, presidente del Leo Club Messina Host; i due vicepresidenti nazionali della SO.SAN., Franco De Toffol e Francesco Pira; il consigliere nazionale delegato per i centri sanitari siciliani, Manlio Leonardi; il responsabile del Centro SO.SAN. Messana e il direttore Sanitario, Giuseppe Gambardella e Santo Morabito.

Ha moderato la cerimoniera del Lions Club Host, Giusi Salzano. I lavori sono stati chiusi dalle autorità Lions, Rosa Torre, presidente di Zona e Guido Graffeo, presidente di Circoscrizione.