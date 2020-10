Posteggiatore con reddito di cittadinanza sanzionato dalla polizia

In totale, controllati 14 soggetti.

CATANIA – Giro di vite contro i posteggiatori abusivi, In pochi giorni, sono stati sanzionati ben 14 soggetti. Tra loro anche un percettore del reddito di cittadinanza.

Il furbetto

Si tratta di A.A.D. classe 1971, per il quale sono state attivate quelle procedure stabilite proprio dalla Questura per le verifiche connesse alla percezione del “Reddito di Cittadinanza” e che prevedono una stretta collaborazione tra la Polizia di Stato, la Polizia Locale e la Guardia di Finanza per i diretti collegamenti con l’INPS.

Reddito di cittadinanza revocato

Grazie a questa rete, questo parcheggiatore è stato segnalato e denunciato per percezione indebita, inoltre gli è stato revocato il “Reddito di cittadinanza” e dovrà con molta probabilità restituire quanto illegittimamente percepito.