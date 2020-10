MESSINA – Cambia la guida tecnica in casa FC Messina, che si affida all’ex Catania e Rende Pino Rigoli.

“La Società FC Messina – si legge sul sito del club – comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig.Pino Rigoli.



Nato a Raccuja l’8 novembre 1963, il nuovo tecnico della formazione giallorossa inizierà l’avventura in riva allo Stretto con l’allenamento di giovedì pomeriggio allo stadio “Giovanni Celeste”. Al termine della seduta sarà presentato alla stampa. In carriera, tra le altre, Rigoli ha guidato Viterbese, Sicula Leonzio, Catania, Akragas, Modica, Belpasso, Juve Stabia e Rende. Verrà coadiuvato, nel ruolo di allenatore in seconda, dal Sig.Leo Criaco. Confermato, all’interno dello staff tecnico della Prima Squadra, mister Carmelo Mancuso”.

Il club dà il benvenuto a mister Rigoli, con l’auspicio di raggiungere insieme i traguardi prefissati.