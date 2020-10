Sullo scooter travolto da un’auto: un 15enne è in gravi condizioni

MESSINA – Un ragazzo di 15 anni a bordo di un ciclomotore è stato investito da un uomo su un auto sul viale Giostra a Messina. Il giovane si trova in gravi condizioni al Policlinico di Messina dove dovrà subire diversi interventi per la ricostruzione del volto e della mascella, oltre ad interventi ortodontici. L’uomo che lo ha investito è fuggito con la sua auto senza prestare aiuto, lasciando il ragazzo in una pozza di sangue. Solo grazie al lavoro sinergico delle Forze dell’ordine e del detective privato Matteo Molonia è stata rintracciata l’auto e anche l’uomo che è stato denunciato per omissione di soccorso.

L’auto è stata sequestrata per gli accertamenti del caso. Il padre del giovane, che è ancora sotto shock e ha dichiarato: “Sul viale Giostra come in altre arterie cittadine è ormai diventato normale sfrecciare a velocità elevata senza rispettare le norme stradali, chiediamo all’amministrazione e alle forze dell’ordine di installare dei dissuasori o altri interventi tecnici, o l’ausilio di maggiore personale in strada per far diminuire queste pratiche. Ritengo che come giustamente si sono predisposte pene maggiori per chi compie un omicidio stradale, i nostri legislatori dovrebbero pensare pene più consistenti per chi non soccorre chi è vittima di un incidente”.