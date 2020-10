Tangenziale chiusa dopo inseguimento: arrestato ‘corriere della droga’

CATANIA – Il mistero è svelato. La chiusura della tangenziale Ovest di ieri per alcune è stata necessaria per operazione di polizia. In manette è finito un corriere della droga, Sebastian Kevin Rao, 20 anni, che trasportava un chilo di cocaina in una Fiat Panda.

L’auto sospetta

Alcune volanti, ieri mattina, intorno alle 11,30, hanno notato sulla tangenziale un’auto schizzare veloce e fare manovre azzardate. I poliziotti si sono messi all’inseguimento e hanno chiesto al conducente di fermarsi. Ma invece di rallentare e accostare, l’uomo alla guida ha accelerato. E, solo dopo qualche scampato pericolo, gli agenti hanno il fuggitivo.

La droga gettata dal finestrino

Nel corso dell’inseguimento il corriere della droga ha lanciato qualcosa dal finestrino della Panda. Una busta di plastica di colore bianco. Ed è stato a quel punto che polizia stradale e Anas hanno disposto la chiusura del tratto di tangenziale in modo da poter permettere ai poliziotti e ai cani antidroga di poter recuperare il pacco sospetto.

Il fiuto di App e Maui non sbaglia

La ricerca è durata parecchie ore, ma è stato grazie al fiuto infallibile dei cani antidroga App e Maui, della Squadra Cinofili, che è stata trovata all’interno dell’aiuola spartitraffico un confezione con un panetto di cocaina del peso lordo di 1.086 grammi. Cioè oltre un chilo.

L’arresto del “corriere della droga”

I poliziotti hanno arrestato Rao, che su disposizione del pm di turno è finito ai domiciliari in attesta della convalida del gip.

Il valore della cocaina

La cocaina, una volta immessa sul mercato nero della droga, avrebbe fruttato – secondo le stime degli investigatori della polizia, circa 100 mila euro.