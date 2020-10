Buono Spesa, arriva il calendario per presentare la domanda

Catania – E’ stato fissato per il 22 ottobre prossimo alle 12 il termine ultimo per la presentazione dell’istanza per accedere al Buono Spesa-Voucher, finanziato dalla Regione Siciliana, per sostenere i nuclei familiari in condizioni disagiate e che per il permanere dello stato di emergenza sanitaria, non possono fare fronte con risorse proprie a esigenze primarie.

Lo rende noto il Comune di Catania ricordando che sono 3.612 le domande gia’ presentate all’Amministrazione dell’Ente secondo l’avviso pubblicato a luglio scorso sul sito del Comune. Il Buono sara’ corrisposto per il periodo dell’emergenza e comunque, fino ad esaurimento dell’importo assegnato al Comune, per complessivi 1.869.504 euro, ed e’ riservato ai nuclei familiari che si trovano in stato di effettivo bisogno.

Le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”.

Per garantire celerita’ e trasparenza, l’istanza di ammissione si deve presentare esclusivamente on line, accedendo al modulo di adesione, cliccando sul link https://www.buonospesa-Catania.it/ con le modalita’ indicate nelle istruzioni operative allegate, accessibili anche dal sito del comune www.comune.Catania.it .

Chiunque abbia difficolta’ a compilare l’istanza, puo’ richiedere un appuntamento agli uffici multizonali di Servizio sociale del Comune, nei giorni di martedi’, giovedi’ e venerdi’ dalle 9 alle 13. I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di: 300 euro per un nucleo composto da una sola persona, 400 per due, 600 per tre, 700 per quattro e 800 per cinque. (ANSA).