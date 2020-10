Sospesi i trasferimenti dei cani da Palermo a Caserta

È stato sospeso il trasferimento dei cani da Palermo verso le due strutture presenti a Caserta. La decisione arriva in seguito alla segnalazione ricevuta dal consigliere Fabrizio Ferrandelli su presunte irregolarità nella conduzione dei cani ospitati nei canili della Campania, convenzionati con l’amministrazione. L’assessore Leopoldo Piampiano ha disposto che siano effettuate delle urgenti verifiche sull’effettiva situazione e sul rispetto delle normative nazionali e della Regione Campania in materia. Per la prossima settimana la capoarea responsabile per il settore della sanità, che comprende anche il benessere animale, ha fissato per l’inizio della prossima settimana una riunione tecnica per mettersi in contatto con le autorità campane, competenti per i controlli e la vigilanza, al fine di avere riscontri.

Ieri è stato tirato fuori dal canile di Pontelatone, grazie a una catena tra animalisti casertani e palermitani, Bacco. Il cane (in foto) sta molto male è stato ricoverato d’urgenza.

“Sono molto fiducioso – dice il consigliere di Più Europa – circa l’accoglimento da parte del comune di Palermo riguardo alle perplessità riscontrate durante l’ispezione di Caserta. Auspico che, oltre allo stop del trasferimento dei cani, possa essere predisposta una nuova ispezione alla guida dell’Asp della provincia di Palermo, per verificare le condizioni di tenuta dei cento cani di proprietà del comune di Palermo, per garantire il pieno rispetto dei diritti dei nostri animali”.

Restano perplessi e scettici gli animalisti. “Non siamo soddisfatti – commentano – non dovevano essere noi a verificare la situazione dei cani. Chiediamo che sia rescisso il contratto a causa della negligenza riscontrata e degli obblighi non rispettati e di valutare eventuali danni causati. Vogliamo che siano ritirati tutti i cani trasferiti fino ad oggi. Ci hanno sempre detto che stavano bene, alcuni sono morti altri non si trovano”. Sono pronti a barricarsi davanti al canile di Palermo, se non sarà messo uno stop definitivo al trasferimento degli animali. “Nessun cane andrà più a Caserta, noi non molliamo”.

“Cani denutriti e senza cure e con problemi comportamentali, recinzioni interne non sicure, nessuna scheda sanitaria e cartella clinica sono presenti all’interno della struttura”, è quanto denunciato dal consigliere di Più Europa e dalle volontarie palermitane Ilaria Rimi e Giusy Caldo. Il 13 ottobre si sono recati nella struttura di Pontelatone per un’ispezione a sorpresa, la situazione non è apparsa delle migliori da lì sono scattate le segnalazioni. Le due strutture circa due anni fa si sono aggiudicate la gara dì appalto per il servizio per la custodia, cura e mantenimento finalizzato all’adozione definitiva degli animali trasferiti dal canile di Palermo.