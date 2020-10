FRANCAVILLA – Il Catania centra la terza vittoria consecutiva e continua a scalare la classifica. A Francavilla Fontana basta un penalty trasformato da Sarao, sul finire del primo tempo, per battere un’orgogliosa Virtus che, soprattutto nella prima frazione di gioco, ha spesso impegnato uno strepitoso Martinez con conclusioni degne di miglior sorte. In una circostanza, gli uomini di Trocini (poi espulso per proteste dopo la mancata concessione di un dubbio rigore) hanno anche colpito un palo sulla conclusione di Mastropietro.

Tra i rossazzurri, buono il debutto di Maldonado in mezzo al campo e dell’ultimo arrivato Pellegrini che ha rafforzato la retroguardia etnea nel convulso finale. Ad inizio ripresa, Emmausso è andato vicino al raddoppio con una staffilata dal limite dell’area, deviata in corner dall’ex portiere aretuseo, Crispino. Dopo i primi 45 minuti ricchi di emozioni e rapidi capovolgimenti di fronte, nella ripresa i ritmi sono un po’ scemati ed il Catania ha rischiato pochissimo, anche se in qualche circostanza le “torri” difensive si sono lasciate sorprendere come in occasione dell’insidioso colpo di testa di Celli in piena zona “Cesarini”. Peraltro, la squadra di Raffaele non ha sfruttato alcune veloci ripartenze per mettere al sicuro il risultato.

I tre punti conquistati in terra pugliese, tuttavia, sono il viatico migliore per prepararsi alle attese sfide contro Ternana (mercoledì prossimo a Lentini) e Bari (lunedì 26 ottobre al “San Nicola”). Il campionato entra nel vivo ed il Catania ha già palesato di voler essere protagonista!

PRIMO TEMPO (0-1)

3° Martinez para con sicurezza sulla conclusione di Giannotti;

7° Martinez si esalta e respinge d’istinto la conclusione ravvicinata dello stesso Giannotti!

8° Rosaia lascia partire una conclusione dal limite dell’area col pallone che sorvola di pochissimo la traversa!

9° rapida ripartenza della Virtus Francavilla, conclusa dal tiro di Mastropietro che s’infrange contro il palo a portiere battuto!

16° Martinez vola a deviare in angolo il gran tiro di Zenuni;

21° colpo di testa di Ekuban, alto;

29° sul lungo lancio, Biondi non riesce a deviare in scivolata a due passi dalla porta;

36°Albertini messo giù in piena area: l’arbitro sorvola!

39° conclusione a giro di Di Cosmo che esce di poco;

42° rigore per il Catania accordato per un atterramento ai danni di Albertini;

43° dal dischetto, Sarao spiazza Crispino e porta in vantaggio il Catania: 0-1!

45° concesso un minuto di recupero;

45° la Virtus Francavilla reclama inutilmente per un presunto fallo di mani in area rossazzurra. L’allenatore della Virtus Francavilla, Trocini, viene espulso per proteste.

46° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

SECONDO TEMPO (0-1)

1° Catania vicino al raddoppio: Crispino para in due tempi, con qualche difficoltà, la conclusione di Zanchi;

7° gran tiro, dal limite, di Emmausso… deviato in tuffo da Crispino: angolo;

13° Mastropietro impegna Martinez in una difficile respinta in tuffo;

18° nel Catania, Calapai sostituisce Sarao;

21° gran tiro di Franco deviato in corner da Martinez;

22° colpo di testa di Ekuban con palla fuori di pochissimo;

24° nel Catania, Pecorino e Welbeck prendono il posto di Albertini ed Emmausso;

28° nella Virtus Francavilla, Celli e Castorani per Pambianchi e Zenuni;

29° Maldonato atterrato al limite dell’area ma l’arbitro lo ammonisce per simulazione!

33° Martinez para a terra la conclusione dalla distanza di Castorani;

35° tiro di Mastropietro deviato in angolo dalla difesa rossazzurra;

40° nel Catania, Manneh e Pellegrini sostituiscono Biondi e Zanchi;

40° nella Virtus Francavilla, Buglia entra al posto di Delvino;

44° Martinez si salva con un balzo all’indietro sull’insidioso colpo di testa di Celli!

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° vince il Catania: 0-1!

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) – Crispino, Pambianchi (dal 28°s.t. Celli), Zenuni (dal 28°s.t. Castorani), Giannotti, Mastropietro, Delvino (dal 40°s.t. Buglia), Franco, Caporale, Ekuban, Nunzella (k), Di Cosmo. A disposizione: Costa, Carella, Pino, Calcagno, Puntoriere. Allenatore: Bruno Trocini.

CATANIA (3-5-2) – Martinez, Claiton, Tonucci, Silvestri (k), Rosaia, Maldonado, Albertini (dal 24°s.t. Pecorino), Biondi (dal 40°s.t. Manneh), Zanchi (dal 40°s.t. Pellegrini), Emmausso (dal 24° Welbeck), Sarao (dal 18°s.t. Calapai). A disposizione: Confente, Vicente, Gatto, Izco, Piccolo, Piovanello.

Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Assistenti: Stefano Montagnani (Salerno) e Rosario Caso (Nocera Inferiore)

IV Uomo: Filippo Giaccaglia di Jesi.



Reti: 43°p.t. Sarao (CT) su rigore;

Ammoniti: Sarao (CT); Giannotti (VF); Delvino (VF); Martinez (CT); Ekuban (VF); Franco (VF); Zanchi (CT); Maldonado (CT);

Espulsi: Trocini (allenatore VF al 45°p.t.).

Indisponibili: Pinto, Reginaldo, Santurro, Dall’Oglio (CT); Vazquez, Perez, Marino (VF). Squalificati: Sparandeo (VF).

Note: Prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex direttore sportivo rossazzurro, Fabrizio Ferrigno, recentemente scomparso. Il Catania gioca con il lutto al braccio. Inoltre, l’inizio della gara è stato posticipato alle ore 20,30 (rispetto all’iniziale orario delle ore 15) per casi di positività al Covid in seno al club etneo. Tra questi, l’attaccante Reginaldo che è, quindi indisponibile.