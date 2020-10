Covid, Randazzo città “blindata”: posti di controllo dei carabinieri

RANDAZZO – Oggi a Randazzo si è acceso il semaforo rosso. Da stamattina è “red zone” e lo sarà – salvo proroghe da parte del Governo regionale – per sette giorni. L’impennata di contagi nella splendida cittadina etnea e le conseguenti preoccupazioni sollevate dal sindaco Francesco Sgroi alle Istituzioni hanno fatto scattare la settimana di “stop”.

Un nuovo lockdown

In poche ore Randazzo dunque è ripiombato nei mesi del lockdown, strade deserte e scuole chiuse. Una città fantasma che cerca di fermare e contenere i contagi.

Il provvedimento emanato ieri sera era già stato annunciato sabato, quando i numeri avevano sfiorato la quota cento. L’ordinanza del presidente Nello Musumeci – stilata in piena sintonia con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza – resterà in vigore fino alle 24 del 26 ottobre.

La “stretta”

Una “stretta” che ha come obiettivo quella di fermare l’aumento esponenziale dei randazzesi risultati positivi al tampone (molecolare e rapido). A ‘vigilare’ sul rispetto della quarantena i carabinieri che stanno “sorvegliando” le vie d’accesso nella cittadina.

I controlli dei carabinieri

Disposti precisi servizi di controllo e vigilanza da parte dei carabinieri della Compagnia di Randazzo. “L’Arma dei Carabinieri da stamattina è impegnata in una serie di posti di controllo sulle principali vie d’accesso della città di Randazzo – spiega il capitano Nicolò Morandi – e in un servizio di vigilanza dinamico all’interno del paese”.

La zona rossa

Chi può accedere alla red zone? Consentito l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. A Randazzo è vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all’interno del territorio comunale.

Le uniche eccezioni? Indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Per la spesa, l’ordinanza prevede la possibilità di poter uscire una sola volta al giorno. “All’interno degli esercizi commerciali sarà consentito l’accesso a una sola persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”.

Ok alla vendita ad asporto o la consegna a domicilio, ma solo all’interno del territorio comunale.

Cosa è consentito

L’ordinanza di Musumeci però consente “la circolazione dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nel Comune esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purché condotti a titolo individuale”.

L’appello del capitano

Il capitano dei carabinieri rivolge un appello al senso di responsabilità dei randazzesi. “L’Arma dei carabinieri è da sempre vicina alla popolazione e in questo momento invitiamo i cittadini al massimo rispetto delle disposizioni emanate. Questo – chiosa Morandi – a tutela della salute della collettività”.

Lo stop

Chiusi gli asili e le scuole di ogni ordine e grado. Saracinesche abbassate di musei, biblioteche e luoghi di cultura. Cancellata ogni manifestazione ed evento. Brutte notizie per chi aveva programmato il matrimonio in questi sette giorni, dovrà scegliere una nuova data per il “fatidico” sì. Per i funerali, è consentita la partecipazione di massimo 15 persone.

Sul fronte lavoro, invece, la principale modalità “raccomandata” è lo smart-working. L’invito della Regione ai datori di lavoro pubblici e privati e di attuare in questa settimana rossa “la fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti”.

#ForzaRandazzo

E da tutta la provincia di Catania, sono arrivati i vari in bocca al lupo da parte dei sindaci dei vari comuni. Come quello di Pino Firrarello, neo eletto primo cittadino di Bronte. “Avete dimostrato nelle centinaia di anni della vostra storia di essere un popolo di guerrieri, Bronte ed i Brontesi sono con voi!”, scrive. #ForzaRandazzo.