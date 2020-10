Spaccio di stupefacenti a Ragusa: arrestati due minori albanesi

RAGUSA – Agenti della Squadra Mobile di Ragusa hanno arrestato due minorenni albanesi per spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un’operazione, disposta dal questore Giusi Agnello, personale della squadra mobile ha prima arrestato un pusher, che stava cedendo dosi a un minorenne, poi ha perquisito l’abitazione dalla quale era uscito poco prima catturando un suo complice e sequestrando 350 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente. I due sono stati portati in un centro di prima accoglienza e il Tribunale per i minorenni di Catania ha confermato il loro arresto. (ANSA).