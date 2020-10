Covid: in Sicilia 730 nuovi casi, nell’Isola undici morti in 24 ore

In tutta Italia più di 19 mila positivi in più rispetto a ieri

PALERMO – Si registrano altri 730 casi positivi al Covid in Sicilia, nel giro di ventiquattro ore, un numero che fa schizzare il totale dei contagi nella regione, dall’inizio della pandemia, a 9136. Purtroppo nell’Isola, rispetto alla giornata di ieri, si sono verificati undici nuovi decessi, per un totale di 408 morti in tutta la Sicilia a causa della diffusione del virus. I ricoverati in regime ordinario sono 593, 89 quelli in terapia intensiva. Boom di tamponi nelle ultime ventiquattro ore: ne sono stati eseguiti 8015.

I guariti sono 123. Sul fronte della distribuzione territoriale a Palermo ci sono 204 positivi in più, a Catania 188, Messina 74, Trapani 77, Ragusa 117, Siracusa 11, Enna 7, Caltanissetta 26, Agrigento 26

I dati sui ricoveri

Sono soltanto 5 in più, rispetto a ieri, le persone ricoverate per Covid negli ospedali in Sicilia, in base al bollettino di oggi del ministero della Sanità: nessun incremento in terapia intensiva. Un dato ritenuto confortante dall’assessorato alla Salute.

I numeri nazionali

Continuano a salire i contagi per Covid in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute l’incremento nelle ultime 24 ore è di 19.143, individuati con 182.032 tamponi, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Il totale dei contagiati – comprese vittime e guariti – sale a 484.869. In calo invece l’incremento delle vittime, 91 in un giorno (ieri erano 136) che portano il totale a oltre 37mila (37.059).

Oltre mille pazienti in terapia intensiva nel resto d’Italia

Superata la soglia dei mille ricoveri per Covid nelle terapie intensive: secondo i dati del ministero della Salute ci sono nelle rianimazioni 1.049 pazienti, 57 in più rispetto a giovedì, mentre nei reparti ordinari i ricoverati sono saliti a 10.549, 855 in più rispetto a ieri. Complessivamente gli attualmente positivi sono 186.002, con un incremento di 16.700 in 24 ore, dei quali 174.404 sono in isolamento domiciliare (+15.788). L’ aumento dei dimessi e i guariti, infine, è di 2.352 pazienti che portano il totale a 261.808

E’ ancora una volta la Lombardia la regione che fa segnare l’incremento più alto, 4.916 nuovi casi in 24 ore, seguita da Campania (2.280), Piemonte (2.032), Veneto (1.550), Lazio (1.389) e Toscana (1.290). Queste sei regioni hanno complessivamente il 70% dei nuovi casi in Italia. Ancora in crescita il rapporto tra contagiati e tamponi effettuati: dal 9,4% di ieri è salito sopra il 10% (ANSA).