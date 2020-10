PALERMO – “Non ci sentiamo in condizione di garantire le cure”. Questo l’allarme del personale sanitario dell’ospedale Civico di Palermo dopo che nei giorni scorsi sono scoppiati due focolai nei reparti di degenza ordinaria: 28 i casi accertati in Medicina interna e Nefrologia tra personale sanitario e pazienti, alcuni forse contagiati in corsia.

I sindacati denunciano l’assenza di tamponi per il personale sanitario dei reparti ordinari e criticano la decisione di mantenere ospedali misti, con aree Covid e non Covid nella stessa struttura. Proprio qui nei giorni scorsi il personale del pronto soccorso aveva vissuto ore drammatiche quando sei pazienti con difficoltà respiratorie sono rimasti fuori, nelle ambulanze senza ventilazione, perché i posti erano già tutti occupati.