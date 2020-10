Ordine dei veterinari, eletti il consiglio e i revisori

Eletto il consiglio e il collegio dei revisori dei conti dell’ordine dei medici veterinari della provincia di Palermo. L’assemblea elettiva in seconda convocazione ha superato abbondantemente il quorum con 168 votanti. Il consiglio direttivo che si insedia dopo l’applicazione della legge Lorenzin è così composto: presidente Luigi Emiliano Maria Zumbo, vice presidente Ignazio Giunta, Segretario Chiara Pantè, tesoriere Gaetano di Bella, consiglieri Mario Richiusa, Giorgio Piacenti, Antonio Piazza, Paolo Zarcone e Giuseppe Giangrosso. Revisori Antonino Pecoraino, Giorgia Schirò e Silviane Nicosia. Il presidente ha espresso grande soddisfazione per il risultato: “Questo è un direttivo giovane. La maggior parte dei consiglieri ha meno di 40 anni e questo dato mi da forte fiducia nel futuro della professione. In questo momento le professioni sanitarie sono coinvolte in un radicale cambiamento del modo di intendere la salute. La sfida di questo direttivo è di guidare la professione in questa fase di trasformazione”.