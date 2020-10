“Stop alle attività non necessarie, ma ristoro in tempi brevi”

Con il nuovo Dpcm vengono sospese le “attività non strettamente necessarie” che, però, “devono essere tassativamente ristorate e in tempi brevi”. Stop alle attività non necessarie, ma aiuti economici.

Lo ha spiegato, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia nel corso dell’incontro con gli enti locali per illustrare il nuovo Dpcm dando la “garanzia di ristoro per tutte quelle attività che dovranno limitare per alcune giorni o settimane le proprie attività”.

“Valutiamo insieme se limitare anche lo spostamento tra Regioni ad attività di lavoro e studio”. E’ quanto avrebbe aggiunto il ministro degli Affari Regionali, secondo quanto si apprende, nel corso della riunione con Regioni, Comuni e Province.

“E’ il momento delle scelte, dobbiamo mettere subito in sicurezza sanitaria il paese – ha aggiunto – per tutelare la salute di tutti e per far sopravvivere la nostra economia”. E lo stop alle attività non necessarie viene considerata una prirità.