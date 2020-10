Paternò, il centrocampista Cozzo: “Mi auguro di dare una mano”

PATERNO’ – Walter Cozza, nuovo centrocampista del Paternò, ha presentato la sfida contro il Santa Maria Cilento. Ecco le sue parole:

“Vengo da una situazione di fermo, non vediamo l’ora di rientrare in campo per dimostrare il nostro valore. Tanti ragazzi ancora sono a casa e non possono darci una mano, ma domenica vogliamo raggiungere un risultato positivo, che per noi sarebbe fondamentale. Io mi auguro di dare una mano ai ragazzi. Dobbiamo aiutarci l’un l’altro per portare più risultati positivi possibili a casa e raggiungere l’obiettivo primario prima possibile. Poi potremo divertirci. La presenza dei tifosi? Il calcio senza un pubblico è un calcio morto, ai tifosi vogliamo dare delle soddisfazioni”.