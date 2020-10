“Siciliani in ginocchio, ma Musumeci trova tempo e denaro per Bocelli”

PALERMO – “Mentre imprenditori, commercianti e gran parte dei siciliani guardano al loro futuro con sempre maggiore preoccupazione a causa dell’avanzare del Covid, Musumeci trova tempo e denaro pubblico per il concerto di Bocelli a Noto. Tempi e modi sono sicuramente inopportuni. Specie se si pensa che i siciliani non hanno visto un solo euro di quanto previsto dalla cosiddetta Finanziaria di guerra, costruita, però. coi i soldi del Monopoli”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giorgio Pasqua.



“In un momento come questo – afferma Il capogruppo 5stelle assieme alla deputata Stefania Campo – ci parrebbe più opportuna la presenza e l’attenzione del presidente su faccende decisamente più importanti che su concerti che non si capisce se siano più proficui per l’organizzazione o per la promozione del turismo in Sicilia. Ci chiediamo, e con noi se lo chiedono tantissimi siciliani, se in un momento drammatico come questo, in cui tante categorie vedono appeso il proprio futuro al un filo sottilissimo, sia opportuno che Musumeci dedichi i propri sforzi e le risorse regionali a manifestazioni come questa o come quella di Dolce & Gabbana o quella dei suoi amatissimi cavalli di Ambelia, ad un tiro di schioppo da casa sua”.



“Tra l’altro – conclude Stefania Campo – Musumeci è immortalato in una foto con gente senza mascherina. Non capisce che è con l’esempio, il suo in primis, che possiamo far comprendere la gravità della situazione ai giovanissimi, agli sprovveduti e ai negazionisti dell’ultima ora?”