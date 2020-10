Catania ribaltato: il Bari infligge un pesante 1-4

BARI – Il Catania frana in casa del Bari che vince con un punteggio che va ben oltre i demeriti dei rossazzurri. Dopo un primo tempo ben giocato dai ragazzi di Raffaele e sbloccato dall’autogol di Ciofani sull’insidioso cross dalla destra di Calapai, la formazione etnea incassa ingenuamente il pareggio siglato da Di Cesare che finalizza al meglio uno slalom nell’area di rigore ospite. Nella ripresa il Catania scompare dal campo, lasciando spazio alle iniziative biancorosse grazie alle quali gli uomini di Auteri ribaltano il risultato. Claiton “restituisce” la cortesia spedendo il pallone nella propria porta sul cross di Antenucci e poi lo stesso capitano barese serve al neo entrato Montalto la palla del comodo tris a porta vuota. Mister Raffaele tenta di scuotere i suoi con le sostituzioni ma Frattali non corre grossi pericoli. Nel finale, Citro mette il sigillo alla rotonda vittoria del Bari conquistando un penalty poi trasformato in due tempi, dopo una prima respinta di Martinez.

Sconfitta pesantissima per i rossazzurri e reparto arretrato sotto la lente d’ingrandimento dopo aver incassato ben sette reti nelle ultime due partite. Domenica prossima la possibilità di riscatto in occasione della gara casalinga contro l’abbordabile Vibonese che si giocherà, probabilmente, sul “neutro” di Lentini.

PRIMO TEMPO (1-1)

1° conclusione centrale di Izco;

7° gran tiro di Izco dalla distanza: blocca Frattali;

8° volata di Pinto che cede ad Emmausso il cui tiro non impensierisce Frattali;

10° Catania in vantaggio: bel cross di Calapai sul quale Ciofani svirgola deviando il pallone nella propria porta: autogol e 0-1 !

23° Bari vicino al pareggio: sul cross dalla destra, Lollo colpisce di testa in tuffo ma Martinez respinge il pallone con un ottimo riflesso!

27° sul cross dalla bandierina, gran colpo di testa di Emmausso che manda il pallone fuori di poco;

31° brutta entrata di Di Cesare (ammonito) su Rosaia: punizione dai 20 metri; la successiva conclusione di Maldonado s’infrange sulla barriera pugliese;

35° ottima ripartenza di Emmausso che serve sulla corsa Rosaia che, però, conclude debolmente;

39° pareggio del Bari: azione personale di Di Cesare che dribbla alcuni avversari e batte Martinez con una precisa conclusione a giro: 1-1 !

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo finisce con un gol per parte.

SECONDO TEMPO (4-1)

1° nel Bari, Montalto subentra a D’Ursi;

3° infortunio per Tonucci che, comunque, resta in campo;

5° Bari in vantaggio: sul cross di Marras, autogol di Claiton che anticipa Martinez e devia nella sua porta: 2-1 !

6° nel Catania, l’infortunato Tonucci lascia il posto ad Albertini;

7° colpo di testa, in perfetta solitudine di Marras: alto;

11° diagonale di Maldonado, deviato in angolo da un difensore;

18° tris barese: Marras lancia Antenucci in contropiede. Perfetto assist per Montalto che segna a porta vuota: 3-1 !

22° nel Bari, Citro, Semenzato e Candellone rilevano Marras, D’Orazio e Montalto;

23° diagonale di Citro, a lato;

24° Biondi, Welbeck e Pecorino sostituiscono Izco, Gatto ed Emmausso;

31° cross di Biondi che, deviato da un difensore, crea non poche difficoltà a Frattali che smanaccia;

32° conclusione di Pecorino, deviata in corner;

34° nel Catania, Piovanello rileva Rosaia;

36° nel Bari, Hamlili sostituisce Antenucci;

37° Calapai commette fallo in area su Citro: rigore trasformato dallo stesso Citro che riprende la respinta di Martinez e sigla il 4-1 !

45° concessi 4 minuti di recupero;

46° il Bari resta in 10 per l’infortunio a Maita;

49° finisce con una cocente sconfitta per il Catania.

BARI (3-4-3) – Frattali, Maita, Di Cesare (k), Antenucci (dal

36°s.t. Hamlili), Marras (dal 22°s.t. Citro), D’Ursi (dal 1°s.t.

Montalto e dal 22°s.t. Candellone)), Ciofani, D’Orazio (dal 22°s.t.

Semenzato), Celiento, Minelli, Lollo. A disposizione: Liso, Marfella, Perrotta, Corsinelli. Allenatore: Gaetano Auteri.

CATANIA (3-5-2) – Martinez, Tonucci (dal 6°s.t. Albertini),

Claiton, Silvestri, Calapai, Pinto, Izco (k) (dal 24°s.t. Biondi),

Rosaia (dal 34°s.t. Piovanello), Mandonado, Gatto (dal 24°s.t.

Welbeck), Emmausso (dal 24°s.t. Pecorino). A disposizione: Della Valle, Confente, Vicente, Sarao, Manneh, Pellegrini, Zanchi. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Marco D’Ascanio di Ancona. Assistenti: Claudio Barone (Roma 1) e Giorgio Rinaldi (Roma 1). IV Uomo: Valerio Maranesi (Ciampino).

Reti: 10°p.t. aut. Ciofani (BA); 39°p.t. Di Cesare (BA); 5°s.t. aut. Claiton

(CT); 18°s.t. Montalto (BA); 37°s.t. Citro (BA) su rigore.

Ammoniti: Di Cesare (BA); Emmausso (CT); Biondi (CT); Calapai (CT).