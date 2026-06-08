Da BFGoodrich il nuovo All Terrain KO3, pneumatico che unisce strada e off-road

PAVIA (ITALPRESS) – All’interno della gamma 4×4, BFGoodrich ha sempre cercato di rispondere a tutte le esigenze dei clienti offrendo loro pneumatici adatti: dal BFGoodrich Trail-Terrain ideale per un impiego prevalentemente stradale fino al BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 dedicato all’off-road più estremo, passando per la gamma All Terrain, destinata ad un utilizzo 50% strada e 50% off-road. Ed è per quest’ultima tipologia di utilizzo che è nato il BFGoodrich All-Terrain T/A KO3, presentato alla stampa con annesso test drive all’autodromo di Vairano in provincia di Pavia. Il nuovo All Terrain KO3 offre prestazioni migliori rispetto alla precedente versione KO2, tra cui +15% di resistenza all’usura, +20% di resistenza a tagli e strappi e prestazioni migliorate sulla neve con certificazione marcatura 3PMSF.

“Per ottenere questi benefici, abbiamo lavorato sulla parte del battistrada per quanto riguarda il controllo e l’ottimizzazione dell’impronta al suolo. Lo scopo è distribuire in modo uniforme tutte quelle pressioni che gravitano, ovvero forze sia longitudinali che laterali”, spiega Antonio Di Benedetto, responsabile prodotto BFGoodrich Italia.

“Abbiamo lavorato sul disegno con delle lamelle 3D autobloccanti a tutta profondità per consentire il mantenimento di spigoli che ci serviranno poi per la trazione, ma anche per rendere la struttura più stabile durante dei trasferimenti di carico e appunto il rotolamento su suoli anche accidentati. Ovviamente utilizzando una mescola del battistrada All-Terrain”, ha aggiunto.

La particolarità di questi pneumatici è la forte trazione in grado di sopportare pendenze anche molto elevate: dal 25% fino anche all’80-100%. Inoltre, la trazione è tale da ben adattarsi alle ripartenze da fermo su terreno pendente e situazioni di inclinazione del veicolo. Come sottolineato da Di Benedetto, “oltre agli spigoli creati dalle lamelle autobloccanti, ci sono ulteriori spigoli dettati da ponticelli di gomma che si trovano all’interno tra un tassello e l’altro: questi permettono di mantenere sempre la struttura rigida, stabilizzata, evitando deformazioni non controllate del battistrada”.

Altra caratteristica del KO3 è la sua robustezza ottenuta grazie alle tecnologie CoreGard “che lavorano con una scultura del tassello che prosegue sul fianco dello pneumatico a proteggerlo come se fossero degli scudi. Questo tassello sul fianco del battistrada funge anche da rampone: oltre a proteggere il fianco, aiuta a trazionare meglio il pneumatico. In aggiunta abbiamo dei ponticelli di gomma anche sulla spalla per espellere meglio il fango e la neve durante il rotolamento dello pneumatico su fondi accidentati”.

L’All Terrain KO3 si inserisce in un momento in cui il mondo del 4×4 sta vivendo una fase di trasformazione: da un lato, il parco circolante invecchia e i proprietari mantengono i loro veicoli più a lungo; dall’altro, cresce una nuova cultura della mobilità legata al viaggio, all’esplorazione e alle esperienze outdoor. In questo contesto, i consumatori cercano pneumatici in grado di offrire sicurezza, durata e versatilità, senza compromessi tra prestazioni su strada e capacità off-road. Il nuovo BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 nasce proprio per rispondere a queste aspettative, proponendosi come un vero “all-terrain” progettato per accompagnare ogni utilizzo.

– Foto ufficio stampa BFGoodrich –

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