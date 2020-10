Non indossano la mascherina, scattano 39 multe a Palermo

I controlli in città delle forze dell'ordine

PALERMO – Sono 39 le persone multate nel fine settimana dalla forze dell’ordine nel corso dei controlli disposti dalla prefettura di Palermo per il mancato rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione. Quattro sono stati multati venerdì, 19 sabato e 16 domenica. Complessivamente dall’inizio del mese sono state multate 315 persone sulle 28.006 controllate. Sul fronte dei locali 13 sono quelli multati per il mancato rispetto delle norme anticovid e antiassembramento. Due locali sono stati multati venerdì, 7 sabato e 4 domenica. Dall’inizio del mese sono 34 su 4298 controllati. Di questi due sono stati chiusi domenica. Dall’inizio del mese la chiusura è scattata per 10 locali. I controlli sono affidati a polizia, carabinieri e guardia di finanza. (ANSA).